Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австрии нашли «мамонтовую мастерскую» ледникового периода

OEAW: обнаружена площадка для разделки мамонтов возрастом 25000 лет
close
ÖAW-ÖAI/Marc Händel

Археологи из Австрийской академии наук обнаружили уникальное скопление костей и бивней пяти шерстистых мамонтов в месте Лангманнерсдорф в 65 километрах от Вены. Находка возрастом 25 тыс. лет сохранила четкие следы человеческой деятельности — следы разделки и обработки каменными орудиями. Об открытии сообщается на официальном сайте Археологического института Австрийской академии наук (OEAW).

На участке раскопок нашли две отдельные рабочие зоны. В первой древние охотники разделывали мясо мамонтов с помощью каменных инструментов, а во второй — изготавливали наконечники копий из бивней животных.

«Мы нашли не просто разрозненные кости, а организованные рабочие зоны — это редкая удача», — отметил археолог Марк Гендель.

По словам ученых, «мастерская» по переработке мамонтов показывает, что эти огромные животные были ключевым ресурсом для выживания людей каменного века. Они давали мясо, шкуры для одежды и кости для построек. Их бивни использовали для изготовления копий и украшений, а также для инструментов, с помощью которых плели веревки.

Кроме того, охотники знали миграционные пути стад мамонтов и устраивали на них засады в долине Першлинг на территории современной Австрии.

Ранее ученые выяснили, что древние жители Северной Америки делали иглы из костей рыси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами