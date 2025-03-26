В Австрии нашли «мамонтовую мастерскую» ледникового периода

Археологи из Австрийской академии наук обнаружили уникальное скопление костей и бивней пяти шерстистых мамонтов в месте Лангманнерсдорф в 65 километрах от Вены. Находка возрастом 25 тыс. лет сохранила четкие следы человеческой деятельности — следы разделки и обработки каменными орудиями. Об открытии сообщается на официальном сайте Археологического института Австрийской академии наук (OEAW).

На участке раскопок нашли две отдельные рабочие зоны. В первой древние охотники разделывали мясо мамонтов с помощью каменных инструментов, а во второй — изготавливали наконечники копий из бивней животных.

«Мы нашли не просто разрозненные кости, а организованные рабочие зоны — это редкая удача», — отметил археолог Марк Гендель.

По словам ученых, «мастерская» по переработке мамонтов показывает, что эти огромные животные были ключевым ресурсом для выживания людей каменного века. Они давали мясо, шкуры для одежды и кости для построек. Их бивни использовали для изготовления копий и украшений, а также для инструментов, с помощью которых плели веревки.

Кроме того, охотники знали миграционные пути стад мамонтов и устраивали на них засады в долине Першлинг на территории современной Австрии.

Ранее ученые выяснили, что древние жители Северной Америки делали иглы из костей рыси.