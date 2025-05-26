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Россиянам дали советы, как отвечать, если нагрубило начальство

Тренер по речи Маришова: грубость со стороны начальства — это не норма
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Depositphotos

Грубость со стороны начальства — распространенная проблема. Однако высокая должность не дает права грубить подчиненным. Как быть, если руководитель общается с вами некорректно, и каким правилам следовать, чтобы выйти из ситуации победителем? В беседе с «Газетой.Ru» рассказала тренер по речи, медиаэксперт Полина Маришова.

«Если вы оказались в ситуации, когда на вас повысили голос, грубо ответили, проявили какую-то токсичность, вы ни в коем случае не обязаны это терпеть. Но для начала я бы рекомендовала взять небольшую паузу, потому что инстинктивные реакции зачастую ни к чему хорошему не приводят. Человек может расчувствоваться, расплакаться или, наоборот, занять излишне оборонительную позицию и ответить еще большей грубостью на грубость. И тогда это не про защиту границ — это уже неконструктивное общение», — объяснила специалист.

Пауза может быть как короткой, так и продолжительной — во втором случае нужно сообщить руководителю, что вы услышали критику и вернетесь с ответом позже. Не стоит грубить на эмоциях в ответ — дайте себе время успокоиться и обдумать ответ.

«Второй шаг — это защитить себя, отстоять свои границы. Нужно дать понять, что для вас неприемлем оскорбительный тон. Если вам нагрубили, предложите вернуться к уважительному тону общения. Самое главное — сделать это уверенно, потому что слово, сказанное твердо, с полным пониманием, что это действительно истина, не подвергается сомнению», — сообщила медиатренер.

Далее необходимо отделить содержание от формы — увидеть за грубостью суть претензии, чтобы устранить суть проблемы.

«Может быть, действительно вы сделали что-то не так. Если вы сумеете понять потребность человека и дать содержательный ответ по делу, конфликт, скорее всего, будет исчерпан. Признавая ошибки, не забываем про самоуважение — вы не оправдываетесь, а показываете, что способны сделать выводы по существу, и при этом в разговоре с вами нет необходимости повышать тон, чтобы добиться обратной связи», — рассказала эксперт.

Финальный этап — убедиться, что вам удалось достичь взаимопонимания. Если вы затаили обиду или осталось чувство незавершенности разговора, проблема, вероятно, повторится снова. Подведите итоги неприятного разговора, вернувшись к нему позже. Так вы сможете продемонстрировать серьезность своих намерений и донести свои ценности еще раз.

«Спустя какое-то время рекомендую подойти к начальству и сообщить, как вам удалось исправить проблему, которая вызвала у руководства эмоциональную реакцию. Тут же можно признать свою ошибку, если она имела место быть, и напомнить, что для вас важно общаться конструктивно и уважительно, чтобы достигать лучших результатов», — отметила Маришова.

Эксперт подчеркнула, что, если начальство грубит регулярно, защищать себя нужно более активно. Если исправить ситуацию не удается, пора задуматься об увольнении или переходе в другую команду. Уважительное отношение со стороны коллег — это не привилегия, а норма.

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