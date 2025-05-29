Большинство россиян выбирают врача по рекомендациям знакомых

Большинство россиян (62%) при выборе медицинского специалиста руководствуются советами близких, знакомых и коллег, почти половина (47%) ищет клинику с безупречной репутацией, а каждый третий (37%) прислушивается к рекомендациям других врачей. При этом самым важным качеством хорошего врача подавляющее большинство опрошенных (94%) считают профессионализм и компетентность — к таким выводам пришли Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и медицинская компания ИНВИТРО по результатам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При выборе врача россияне чаще всего ориентируются на его компетентность и профессиональные навыки — такой вариант ответа выбрали 94% всех участников опроса. Кроме того, респонденты часто обращают внимание на вежливость и внимательное отношение специалиста (78%), умение доступно объяснить поставленный диагноз (61%) и опыт работы с пациентами (51%). Такие факторы, как стоимость приема и быстрота принятия медицинского решения волнуют в целом меньшее количество опрошенных — 38 и 17% соответственно.

Опрос показал, что каждый четвертый респондент (26%) считает собственное мнение крайне важным аргументом при выборе методики лечения. В то же время почти две трети (65%) хотят, чтобы лечащий врач учитывал их пожелания, но в спорных моментах респонденты готовы полностью довериться решению специалиста. Интересно, что для большинства (63%) активность врача в медиа не имеет никакого значения, но 21% отмечает, что компетентность специалистов, которые ведут собственный блог, кажется им более высокой.

Интересно, что две трети россиян периодически посещают платные клиники из-за более высокого уровня сервиса (81%), большего запаса времени в расчете на одного пациента (67%) и более качественного оборудования (63%). Каждый восьмой россиянин (13%) заплатит любую сумму за консультацию, если будет уверен, что врач соответствует всем важным для него критериям. При этом свыше трети не готовы платить за медицинский прием более 2 тыс. рублей, а 38% ограничиваются суммой от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

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