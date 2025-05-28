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В захламленной квартире на Кубани нашли ребенка-инвалида, живущего в изоляции с рождения

На Кубани в захламленной квартире нашли мальчика-инвалида, живущего в изоляции
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Прокуратура Краснодарского края

На Кубани в грязной захламленной квартире нашли восьмилетнего мальчика-инвалида, который с рождения живет в изоляции. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент был выявлен в ходе межведомственной проверки. В однокомнатной квартире в центре Краснодара с матерью и бабушкой проживал ребенок-инвалид — в жилище царила антисанитария. На полу обнаружили следы фекалий, также в квартире тараканы и зловонный запах. Мальчик был лишен необходимых вещей: отсутствовали постельные принадлежности, одежда, игрушки и продукты питания.

Ребенок несколько лет не выходил из квартиры, не посещал образовательные учреждения, последний раз мылся более года назад. Несмотря на инвалидность, он не получал необходимого лечения и медицинских изделий из-за бездействия матери.

По факту произошедшего в отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним. В суд направлен иск об ограничении матери в родительских правах. В настоящее время ребенок помещен в реабилитационный центр, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в одном из многоквартирных домов в Казани нашли ребенка-маугли.

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