Сахалинец избил водителя скорой, которая пыталась ему помочь

Сотрудники правоохранительных органов Южно-Сахалинска выясняют обстоятельства нападения на медиков. Об этом сообщает «ЧП, ДТП. Сахалин».

По данным Telegram-канала, специалисты направлялись на вызов, но по пути они заметили мужчину, который лежал на тротуаре недалеко от дома №43 по улице Чехова.

Медики предположили, что ему стало плохо и требуется срочная помощь. Они подошли и попытались что-то сделать, но незнакомец стал вести себя агрессивно и оскорбил специалистов.

«Плюнул в водителя, ударил его два раза кулаком и один — с головы. Пытались успокоить дебошира всем двором, он не реагировал», – рассказал один из участников.

Предварительно, водитель получил травмы, на данный момент он находится на больничном. Он уже обратился в полицию по факту произошедшего.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, по результатам которой примут решение.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов.