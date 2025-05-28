Министр Парфенов объяснил, в каком сообществе состояли школьники из Байкальска

Слова о непонятном сообществе в Байкальске, в котором состояли подростки, пострадавшие в трагедии, поняли неправильно. Об этом заявил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в разговоре с RT.

По его словам, он имел в виду, что компания собралась разновозрастная.

«Сообщества нет никакого. Просто дети были на дне рождения с 7-го по 10-й класс. Разница в возрасте», — пояснил Парфенов.

О том, что погибшие и пострадавшие подростки якобы могли быть членами какого-то сообщества, Парфенов заявил во время совещания с губернатором региона Игорем Кобзевым.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что мать одного из байкальских подростков слышала по телефону, как ее сыну перерезали горло.