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Начато расследование из-за отравления пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор расследует отравление пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков»
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Валерий Мельников/РИА Новости

В управлении Роспотребнадзора Ярославской области начали расследование в связи с отравлением пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков». Об этом говорится в Telegram-канале управления.

Отмечается, что начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров на теплоходе в городе Углич. Отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление, сотни туристов сняли с рейса в Угличе, где их проверяют врачи. Инцидент произошел во время круиза по маршруту «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва». По словам пассажиров, более трети туристов слегли с ротавирусом, среди симптомов — тошнота, диарея и слабость. Некоторых отдыхающих, которым не смогли помочь медики на теплоходе, снимали с круиза в разных городах страны.

Ранее в российском регионе люди массово отравились в местном кафе.

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