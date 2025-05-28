Подросток, зарезавший своих друзей в Байкальске, мог быть под наркотиками

Ura.ru: подросток, зарезавший друзей в Байкальске, мог быть под наркотиками

Подросток, который зарезал друзей во время вечеринки в Байкальске, мог употребить наркотики. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Школьник, который устроил резню, мог находиться под воздействием запрещенных веществ — такую версию обсуждают в городе, однако официальной информации по этому вопросу на данный момент не поступало. Один из подростков, выживших во время инцидента, подтвердил данные о том, что причиной агрессии юноши мог стать отказ девушки в близости.

«Говорят, он [нападавший] газом обдышался», — рассказал выживший подросток.

Знакомые нападавшего рассказали, что молодой человек подрабатывал на местном горнолыжном комплексе. По их словам, юноша вел себя нормально и не проявлял интереса к наркотикам.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что мать одного из байкальских подростков слышала по телефону, как ее сыну перерезали горло.