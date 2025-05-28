Корова фермера считает себя овцой и возглавила их стадо

Bild: в Германии корова на ферме считает себя овцой и стала их вожаком

В Германии корова считает себя овцой и даже возглавила их стадо, пишет Bild.

Корова по кличке Лайла родилась в августе 2022 года. Однако ее мать приняла только одного теленка — брата Лайлы. Отвергнутый детеныш остался без материнской заботы. Чтобы спасти жизнь малыша, фермер Лорин Хак решил вырастить животное самостоятельно. В итоге животное полностью интегрировалось в стадо из 1000 овец, став вожаком.

Особенно интересно, отмечает фермер, что Лайла даже не воспринимает других коров как своих сородичей. По словам Хака, вернуть Лайлу к другим коровам невозможно.

«Она не сможет адаптироваться. В стаде коров ее бы просто отвергли», — уверен мужчина.

Когда перед стадом возникает препятствие — например, ров или забор — Лайла идет впереди, показывая остальным дорогу. Более того, три пастушьих собаки тоже приняли ее как свою.

Лорин признается: Лайла для него — особенная. Он часто обнимает ее, и та отвечает ему полным доверием.

Интересно, что Лайла может быть даже немного ревнивой. Если к фермеру слишком близко подходит другое животное — например, овца — она может слегка толкнуть его носом.

Ранее коров эвакуировали на вертолетах из швейцарской деревни из-за угрозы оползня.