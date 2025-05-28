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Родителям рассказали, как помочь выпускнику выбрать профессию

Психолог Мухина: нельзя принуждать выпускника к выбору конкретной профессии
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Максим Богодвид/РИА Новости

Родителям ни в коем случае нельзя принуждать выпускника к выбору конкретной профессии, даже если она востребована. Специальность должна подходить по психотипу и нравиться ребенку. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

По ее словам, взрослые при выборе школьником вуза должны скорее играть роль поддерживающего советника.

«Родители, прежде всего, должны предоставить ребенку достаточное количество информации и стараться помочь ему самому ощутить свои склонности к чему-либо. Для этого нужно в течение школьного времени отдавать в разные секции, клубы, развивать его увлечения. Чтобы в выпускном классе он понял, чем хочет заниматься серьезно», — сказала Мухина.

Ребенок должен постепенно ощущать растущую ответственность за свою жизнь, а не резко сразу, добавила специалист.

С ней согласна кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко. Она напомнила, что сегодня в открытом доступе находится большое количество исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, а также истории успеха представителей этих специальностей. Все это, по ее словам, следует изучать родителям вместе с детьми.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае стоит поступать в вуз после колледжа.

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