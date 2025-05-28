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Старшеклассникам станет проще подбирать вуз с помощью нейросети Сбера

GigaChat Сбера поможет выбрать профессию и вуз
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Старшеклассники, выпускники и их родители смогут подобрать вуз, узнать стоимость обучения и найти ответы на многие другие вопросы с помощью Telegram-бота GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Telegram-бот предлагает две вкладки: «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать». В «Калькуляторе вузов» пользователи смогут указать свои баллы АГЭ, профиль обучения и город. После этого GigaChat посоветует подходящее направление и расскажет о самом вузе. Всего в подборке доступно более 700 вузов по всей России.

Во вкладке «Я не знаю, кем хочу стать» умный помощник подскажет направления по предметам в школе, расскажет о тенденциях последних лет и подберет востребованные профессии.

«У выпускников начинается горячая пора — экзамены в школе, вступительные экзамены в вуз или колледж. Надеюсь, что наши сервисы помогут выпускникам правильно выбрать профессию и вуз, а ведь этот выбор во многом определяет жизненный успех», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбера Артем Алешкин.

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