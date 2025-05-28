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Почтальон избил собаку клиентки и попал на камеру

Daily Mail: в Британии почтальон избил собаку клиентки
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Kennedy News and Media

В Англии почтальон избил собаку клиентки и попал на камеру, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, сотрудник Royal Mail ударил собаку по кличке Белла в лицо. Инцидент произошел в Лидсе, когда почтальон доставлял корреспонденцию к дому Ники Уокер. Женщина рассказала, что услышала «взвизг боли», после чего выскочила из дома, чтобы разобраться в происшествии. Сотрудник почты сначала отрицал факт удара, заявив, что просто «поднял ногу, чтобы остановить собаку». Однако, просмотрев запись с камеры наблюдения, женщина была потрясена увиденным.

«Когда я увидела видео, я была вне себя. Белла не проявляла агрессии — она просто хотела внимания. Она подбежала к нему с хвостом, который вилял, как обычно», — прокомментировала британка.

После разбирательств почтальон был снят с маршрута, а компания заявила, что проводит внутреннее расследование. Однако вместо извинений перед Ники, Royal Mail потребовала от нее установить новый забор, стоимостью около £80, чтобы «обеспечить безопасность сотрудников».

«Мы обеспокоены инцидентом с нашим сотрудником и собакой в Лидсе, но наши сотрудники ежегодно сталкиваются более чем с 2200 нападениями собак по всей стране», — говорится в заявлении.

Тем не менее, пользователи соцсетей раскритиковали действия почтальона, потребовав его увольнения. Многие люди отметили, что даже если собака активная или назойливая, физическое насилие в ответ недопустимо.

Уокер уже обратилась в полицию и намерена добиться справедливости. Она также сообщила, что ранее Royal Mail предложила ей компенсацию в размере £100.

Ранее в США курьер попытался украсть собаку во время доставки и был уволен.

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