Курьер попытался украсть собаку во время доставки и был уволен

В США курьер остался без работы после того, как попытался украсть собаку во время доставки, пишет New York Post.

Террика Карренс рассказала, что ее маленькая дочь заметила, как курьер, привезший заказ, попытался заманить домашнего питбуля в свой фургон.

«Моя дочь начала кричать, что курьер украл нашу собаку», — вспоминает женщина.

После этого американка бросилась в сторону водителя, чтобы отобрать своего питомца, снимая происходящее на видео в качестве доказательства. Открыв дверь фургона, Террика действительно увидела внутри собаку.

«Мне пришлось схватить свою собаку и вытащить ее из грузовика», — добавила Карренс.

После того как инцидент был предан огласке, в компании Amazon заявили, что прекратили сотрудничество с курьером, и принесли свои извинения женщине.

«Что касается моей дочери, мне сейчас очень тяжело с ней, потому что теперь она боится, что каждый раз, когда приезжает курьер, он может забрать собаку», — переживает Карренс.

Ранее в США женщина кинулась под колеса автомобиля, чтобы вернуть украденную собаку.