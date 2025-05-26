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В России ограничат число банковских карт на одного человека

«Известия»: в России ограничат до 20 число банковских карт на одного человека
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В России осенью ограничат до 20 количество банковских карт, оформляемых на одно физическое лицо. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в июне, и много времени на его принятие не потребуется.

По информации издания, ожидаемые нововведения помогут в борьбе с дропперами, на которых аферисты оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег.

Опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что доля клиентов, у которых количество активных карт превышает 20, составляет порядка 0,5% или даже 0,25% от числа в принципе активных клиентов, и новая мера может затронуть несколько сотен тысяч граждан.

С 15 мая в России вступил в силу новый закон, который устанавливает предел на суммы переводов между физическими лицами в размере 100 тысяч рублей в месяц для определенной категории граждан. Если необходимо перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, гражданин должен будет обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Данная мера затронет только тех лиц, информация о которых имеется в базе данных Центробанка и связана с мошенничеством.

Ранее была названа дата запуска самозапрета на оформление SIM-карт в России.

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