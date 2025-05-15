Некоторым россиянам запретят переводить более 100 тысяч рублей в месяц

ЦБ: часть россиян не сможет переводить себе и другим более ₽100 тысяч в месяц

С 15 мая 2025 года в России вступает в силу новый закон, который устанавливает предел на суммы переводов между физическими лицами в размере 100 тысяч рублей в месяц для определенной категории граждан. Об этом сообщил Центробанк.

Данная инициатива направлена на борьбу с теневыми финансовыми схемами, а именно с деятельностью дропперов, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги.

«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — указал регулятор. Лимит в 100 тысяч рублей позволит гражданам осуществлять важные переводы, одновременно защищая систему от использования ее в целях обналичивания украденных средств.

Если необходимо перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, гражданин должен будет обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Данная мера затронет только тех лиц, информация о которых имеется в базе данных Центробанка и связана с мошенничеством. Ограничения не касаются платежей в адрес юридических лиц, поэтому лица, занесенные в черный список Центробанка, смогут продолжать оплачивать товары в магазинах и на онлайн-платформах, а также производить расчеты за коммунальные услуги с использованием банковских карт и интернет-банкинга.

До этого ЦБ сообщил, то примерно 10 млн россиян в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.