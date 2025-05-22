Отец защитил дочь от педофила, который затащил ее в кусты и едва не изнасиловал

В Нью-Йорке отец спас 11-летнюю дочь от извращенца, который попытался изнасиловать ее в отдаленном районе парка. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 19 мая на территории Форест-парка, где 37-летний мужчина и его дочь катались на велосипедах. Девочка ехала впереди него и свернула с главной дороги, этим воспользовался 44-летний злоумышленник, прятавшийся в кустах. Он подкараулил ребенка, выскочил из своего укрытия и напал на него.

Мужчина сбил школьницу с велосипеда, закрыл ей нос и рот рукой и потащил в заросли. Там он, как сообщили в полиции, стал домогаться ее.

Тем временем отец девочки увидел лежащий на обочине велосипед и вмешался в происходящее. Он закричал и спугнул насильника, которого вскоре задержали в этом же районе. Подозреваемым оказался 44-летний Тедди Муссиньяк, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. На этот раз его обвинили в похищении, сексуальном насилии над жертвой младше 13 лет, создании угрозы благополучию ребенка, нападении и домогательствах.

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