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Отец защитил дочь от педофила, который затащил ее в кусты и едва не изнасиловал

Отец спас 11-летнюю дочь от извращенца, который напал на нее в парке Нью-Йорка
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Freepik.com

В Нью-Йорке отец спас 11-летнюю дочь от извращенца, который попытался изнасиловать ее в отдаленном районе парка. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 19 мая на территории Форест-парка, где 37-летний мужчина и его дочь катались на велосипедах. Девочка ехала впереди него и свернула с главной дороги, этим воспользовался 44-летний злоумышленник, прятавшийся в кустах. Он подкараулил ребенка, выскочил из своего укрытия и напал на него.
Мужчина сбил школьницу с велосипеда, закрыл ей нос и рот рукой и потащил в заросли. Там он, как сообщили в полиции, стал домогаться ее.

Тем временем отец девочки увидел лежащий на обочине велосипед и вмешался в происходящее. Он закричал и спугнул насильника, которого вскоре задержали в этом же районе. Подозреваемым оказался 44-летний Тедди Муссиньяк, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. На этот раз его обвинили в похищении, сексуальном насилии над жертвой младше 13 лет, создании угрозы благополучию ребенка, нападении и домогательствах.

Ранее пассажир московского метро спас девушку от приставаний мигранта.

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