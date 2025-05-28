В Англии родился шестилапый кот

Кот из Англии родился с шестью лапами из-за редкой аномалии, пишет Daily Mail.

В Великобритании кот по кличке Моно родился с шестью лапами. Ветеринары объяснили это редким явлением, при котором один из эмбрионов был частично поглощен другим еще в утробе матери.

Это состояние известно как «фетальный поглотитель» — крайне редкий феномен, при котором один из близнецов перестает развиваться и частично встраивается в тело другого. У Моно остались две дополнительные лапы, которые теперь свисают с живота.

По словам ветеринара из клиники в Норвиче, где наблюдается животное, дополнительные конечности не связаны с внутренними органами и не представляют угрозы для здоровья. Они просто прикреплены к коже и могут быть удалены хирургическим путем, если это понадобится в будущем.

«Это одна из тех аномалий, о которых вы читаете в учебниках, но видите очень редко», — отметил специалист.

Сейчас Моно чувствует себя хорошо, ест нормально и передвигается без особых затруднений. Его владелец заявил, что не планирует удалять лишние лапы, если они не будут мешать животному:

«Он уже стал местной знаменитостью. Мы любим его таким, какой он есть», — прокомментировал мужчина.

Ранее кот проехал 300 км в авто с посылками.