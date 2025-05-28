В администрации Байкальска назвали благополучной семью напавшего на сверстников подростка

Власти: подозреваемый в убийстве сверстников в Байкальске из благополучной семьи

Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске Иркутской области, из многодетной и благополучной семьи. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский.

У мальчика остались пять братьев и сестер, сам он был предпоследним ребенком.

«Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография, как спортсмена», — рассказал Темгеневский.

В прошлом году подросток окончил 9-й класс, работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Чиновник добавил, что с педагогами школ Байкальска проведена работа, семьям, чьи дети пострадали, оказывается психологическая помощь.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо несовершеннолетних погибли, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четверо детей находятся на стационарном лечении, состояние одного тяжелое, остальных — средней тяжести.

Ранее брат подозреваемого в нападении на вечеринке в Иркутской области рассказал детали произошедшего.