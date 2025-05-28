На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В администрации Байкальска назвали благополучной семью напавшего на сверстников подростка

Власти: подозреваемый в убийстве сверстников в Байкальске из благополучной семьи
close
СК РФ

Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске Иркутской области, из многодетной и благополучной семьи. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский.

У мальчика остались пять братьев и сестер, сам он был предпоследним ребенком.

«Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография, как спортсмена», — рассказал Темгеневский.

В прошлом году подросток окончил 9-й класс, работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Чиновник добавил, что с педагогами школ Байкальска проведена работа, семьям, чьи дети пострадали, оказывается психологическая помощь.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо несовершеннолетних погибли, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четверо детей находятся на стационарном лечении, состояние одного тяжелое, остальных — средней тяжести.

Ранее брат подозреваемого в нападении на вечеринке в Иркутской области рассказал детали произошедшего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами