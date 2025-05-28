В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при нападении с ножом в Байкальске

Минздрав РФ: четверо детей находятся в стационаре после ЧП в Байкальске

Четверо детей находятся на стационарном лечении после нападения в Иркутской области, состояние одного тяжелое, остальных — средней тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал он.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом и убийства четырех подростков в Байкальске.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо несовершеннолетних погибли, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.