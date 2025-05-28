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Москвич демонстрировал гениталии у детского сада на юге столицы

На юге Москвы задержали мужчину, который оголил гениталии у детского сада
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Telegram-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в эксгибиционизме. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Предполагаемого извращенца задержали на Шипиловской улице. Правоохранители получили сигнал «Тревога» из одного из охраняемых объектов дошкольного образования. Прибыв на место, они узнали от охранника, что тот заметил у забора детского сада подозрительного молодого человека. По словам сотрудника службы безопасности, он оголялся и демонстрировал гениталии. После сделанных ему замечаний от прохожих провоцировал драку.

«Сотрудники Росгвардии незамедлительно пресекли противоправные действия и задержали нарушителя. Им оказался 24-летний москвич в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Нарушителя передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее в Петербурге пожаловались на пенсионера, который каждое утро оголяется перед прохожими.

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