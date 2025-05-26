Рязанец надругался над ребенком на пляже

В Рязани мужчину заподозрили в надругательстве над ребенком на пляже

В Рязани 48-летнего местного жителя заподозрили в надругательстве над 13-летним ребенком на пляже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 мая у водоема в Рязанском районе. По версии следствия, подозреваемый, находясь без одежды, совершил непристойные действия в отношении ребенка.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи работают над сбором и закреплением доказательной базы.

До этого в Нижегородской области ребенок надругался над сверстником на камеру. Пострадавший и его обидчик состоят на учете у психиатра и обучаются в коррекционной школе. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Ранее мужчина занялся онанизмом на улице российского города и смутил прохожих.