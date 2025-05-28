Собака съела закладку во время прогулки в Красноярске

В Красноярске пес съел закладку с амфетамином во время прогулки

Домашняя собака на прогулке съела закладку с амфетамином в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «Борус. Люди».

Хозяйка пса по кличке Джанго рассказала каналу, что гуляла с собакой по Ульяновскому проспекту. Во время прогулки она не заметила ничего странного в поведении пса, однако дома он сел на задние лапы и долго смотрел в стену.

«Сначала показалось забавно, но когда он продолжал сидеть так несколько минут, стало тревожно. Потом он начал носиться по квартире с небывалой активностью, а потом лег и начал пускать слюни. Тут я вспомнила, что отпускала Джанго побегать одного и он шарил в кустах, у меня промелькнула мысль, что он мог съесть что-то не то, тогда мы поехали в клинику», — рассказала женщина.

В клинике взяли кровь и мочу на анализы и нашли в организме питомца амфетамин и марихуану. Животное пришлось долго лечить, и теперь Джанго ходит на прогулку в наморднике.

В одной из красноярских клиник рассказали «Борусу», что этот случай не единичный — за последние три недели к ним поступили три собаки с одинаковыми симптомами.

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