Россиянка с множественными переломами ребер несколько дней занималась самолечением

Врачи Балаковской клинической больницы в Саратовской области спасли 36-летнюю женщину с множественными переломами ребер, которая несколько дней занималась самолечением. Выхаживанием женщины занимался весь персонал медицинского учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Пациентка поступила в больницу по скорой 2 декабря. Ей диагностировали тяжелую травму грудной клетки — множественные переломы ребер — с повреждением легочной ткани. По словам заведующего травматологическим отделением больницы Алексея Засенцева, медиков удивила тяжесть повреждений, с которыми женщина трое суток не обращалась за помощью. Оценив риски, врачи приняли решение об экстренной операции.

«Пациентка перенесла более десяти хирургических вмешательств на реберном каркасе, дыхательной системе, что позволило стабилизировать ее. В дальнейшем мы передали пациентку нашим анестезиологам и реаниматологам, которые длительное время вели ее в условиях реанимации. Там пациентка провела 38 сложных дней, 27 из которых она была на ИВЛ. Данную пациентку выхаживали всей службой», — подчеркнул Засенцев.

Женщине провели 50 исследований грудной полости, легких, КТ. Врачи осмотрели ее более 290 раз.

Медик подчеркнул, что кризис в состоянии пациентки миновал, и хотя ей предстоит долгое восстановление, она пошла на поправку.

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