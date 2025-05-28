Жених сбежал от невесты во время свадьбы и больше не появлялся

NDTV: В Австралии мужчина сбежал от своей невесты прямо во время свадьбы

В Австралии мужчина сбежал от невесты во время свадьбы и больше не появлялся, пишет NDTV.

Как рассказала женщина по имени Кайли, она вышла замуж после шестилетних отношений. Свадьба прошла идеально: молодожены провели церемонию бракосочетания, сделали фотографии и веселились с гостями. Однако муж внезапно исчез во время свадебного приема.

«Он просто исчез», — рассказала она.

Женщина осталась одна в свадебном номере отеля, не зная, что произошло. О нем не было ни слуху, ни духу в течение нескольких месяцев. Из-за его исчезновения ей пришлось отменить запланированный медовый месяц и объяснять родным и друзьям, где находится муж.

«Я была смущена, когда люди спрашивали, где он», — призналась Кайли.

Только спустя несколько месяцев женщина узнала правду: ее муж встречался с другой женщиной все это время, но решил все же не отменять свадьбу.

Несмотря на пережитое потрясение, Кайли развелась и постепенно оправилась от произошедшего, но заявила, что больше не хочет выходить замуж.

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