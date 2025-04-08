Женщина-психиатр решила выйти замуж за бывшего пациента и пожалела об этом

В Италии женщина-психиатр собралась выйти замуж за 54-летнего мужчину, который некоторое время назад был ее пациентом. Накануне свадьбы мужчина исчез, забрав подарки. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в Палермо. По информации СМИ, пара готовилась к бракосочетанию, все шло хорошо, пока накануне торжества жених не забрал конверты с деньгами, подаренные родственниками и друзьями, будущим молодоженам и не скрылся.

Полиция отследила бегуна с помощью геолокации на его мобильном устройстве. Мужчину задержали, изъяли у него деньги и допросили. Он признался, что незадолго до побега обсуждал с будущей супругой их прошлое, а также список приглашенных гостей. Это вызвал большое напряжение и мужчина не смог справиться с эмоциями, выбрав уход из дома как самое приемлемое решение проблем.

В издании уточнили, что информация о том, помирились ли партнеры и состоится ли свадьба после подобного инцидента, отсутствует.

В Индии семья сбежавшей со свадьбы невесты заявила, что она не выжила после сердечного приступа.