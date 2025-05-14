Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Кузбасса арестовали за призывы к терроризму на мероприятиях в День Победы

СК: жителя Кемерово задержали и арестовали за призывы к терроризму на 9 Мая
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Киселевске Кемеровской области задержали мужчину, которого подозревают в призывах к терактам накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

Как уточнили в ведомстве, 3 мая подозреваемый опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению террористических актов во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Нарушение выявили сотрудники регионального управления ФСБ и полиции. После анализа полученных материалов следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Мужчину задержали, суд по ходатайству следствия избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму».

Накануне в Кемерово Заводский районный суд назначил 7 суток административного ареста мужчине, который перед Днем Победы гулял в нацистской символикой в одном из городских парков.

Ранее в Анапе задержали мужчину из-за татуировок с запрещенной символикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами