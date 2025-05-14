Жителя Кузбасса арестовали за призывы к терроризму на мероприятиях в День Победы

В Киселевске Кемеровской области задержали мужчину, которого подозревают в призывах к терактам накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.
Как уточнили в ведомстве, 3 мая подозреваемый опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению террористических актов во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Нарушение выявили сотрудники регионального управления ФСБ и полиции. После анализа полученных материалов следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.
Мужчину задержали, суд по ходатайству следствия избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму».
Накануне в Кемерово Заводский районный суд назначил 7 суток административного ареста мужчине, который перед Днем Победы гулял в нацистской символикой в одном из городских парков.
Ранее в Анапе задержали мужчину из-за татуировок с запрещенной символикой.