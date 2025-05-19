Работавшая проституткой иностранка два года скрывала тайну от мужа

В Южной Корее 41-летний местный житель поделился историей своего неудачного брака, рассказав, что его вьетнамская жена оказалась профессиональной проституткой. Об этом сообщает Korean Topik.

По словам мужчины, в 2022 году он обратился в международное брачное агентство, чтобы найти спутницу жизни. Там ему предоставили анкеты 15 девушек из Вьетнама. Он познакомился с каждой из кандидаток, и через через некоторое время остановился на той, что свободно изъяснялась на его родном языке. К середине года мужчина сделал подруге предложение руки и сердца, и в сентябре они сыграли в Корее традиционную вьетнамскую свадьбу, после чего отправились в медовый месяц в родной город супруги.

В марте 2023 года у женщины началось воспаление мочевого пузыря. Она сдала анализы и узнала, что является носителем четырех заболеваний, передающихся половым путем. Мужчина отметил, что заподозрил супругу в неверности, но не смог это доказать.

Через полтора года, в октябре 2024 года, по словам мужчины, его опасения вызвала еще одна странная ситуация. Жена «отпросилась» на три дня к близкому другу. Согласно договоренности, она должна была оставаться на связи, но свое обещание девушка не сдержала.

Вновь заподозрив жену в измене, ревнивый муж приступил к собственному расследованию. Он выяснил, что «близким другом» оказался бывший сожитель его жены и постоянный клиент бара, где раньше трудилась его спутница. Также мужчина связался с менеджером бара и выяснил, что его супруга продолжает там трудиться, принимая от трех до пяти клиентов в день. Так он узнал, что его жена трудится в индустрии для взрослых и постоянно вступает в связи со случайными мужчинами.

Все это время, по заверениям потерпевшего, жена обманывала его: рассказывала, что работает неполный день и посещает языковые курсы. Он подал на развод с требованием компенсации морального вреда. Поначалу ответчица просила суд о снисхождении, заявляя, что выплатит компенсацию, но затем исчезла.

Ранее стало известно, что на Кубани отец и сын организовали притон с проститутками в трехэтажном доме.