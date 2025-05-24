Мальчик вскрыл домашний сейф и перевел деньги аферистам после знакомства в соцсетях

В Екатеринбурге школьник стал жертвой мошенников, познакомившись с девочкой

Мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, прикинувшись понравившейся ему школьницей. Об этом сообщает Е1.

В соцсетях ребенок сам написал понравившейся девочке, анкету которой нашел в одном из сообществ для знакомств. Спустя некоторое время общения «школьница» прислала видео с мужчиной в военной форме, остальные сообщения и аккаунт были удалены.

Позже с мальчиком связался «сотрудник ФСБ», после – «работник налоговой службы». Неизвестные убедили пострадавшего в том, что его родители якобы могли финансировать «вражеское государство» и потребовали на проверку деньги, которые хранились в квартире.

Ребенок знал, куда отец прячет ключ от сейфа. Взяв их в момент, когда дома никого не было, школьник вскрыл его и забрал все деньги. Затем он перевел средства на счета аферистов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее петербурженка подожгла отделение полиции, поверив мошенникам.