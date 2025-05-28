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Во Внуково опровергли информацию о гигантских очередях и показали фото

В аэропорту Внуково опровергли информацию о гигантских очередях
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Международный аэропорт Внуково

Информация о гигантских очередях в аэропорту Внуково, которая распространяется в Telegram-каналах, не соответствует действительности, сообщила «Газете.Ru» официальный представитель аэропорта Оксана Соколова.

«Пожалуйста, зайдите сейчас в Telegram-канал наш, мы сейчас выставили реальную картину. Эти [публикации] абсолютно не соответствуют действительности. Вот сейчас выставили в реальном времени, что есть», — сказала представитель.

На опубликованных кадрах видно, что очередей действительно нет — ни у стоек регистрации, ни у входов. Также в пресс-службе аэропорта сообщили, что ограничения были сняты в 7.15 мск, с этого времени комплекс возвращается к штатному режиму работы. На онлайн-табло есть задержанные рейсы — в основном это касается турецкого направления.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что из-за гигантских очередей во «Внуково» сотни людей стоят на жаре возле входа в терминал.

Ранее Собянин сообщил, что более 30 беспилотников уничтожили на подлете к Москве ночью.

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