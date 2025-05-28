Ветеринары были удивлены, узнав, кем оказалась «экзотическая птица», найденная на обочине, пишет LADBible.

Сначала сотрудники реабилитационного центра дикой природы Tiggywinkles Wildlife Hospital подумали, что это экзотическая птица, найденная на обочине дороги, прилетела из тропических стран — настолько необычным выглядел ее окрас.

Однако после того как специалисты искупали птицу в горячей воде с мылом, выяснилось, что под слоем оранжевого вещества скрывались белые перья. Птица оказалась морской чайкой , которая, вероятно, умудрилась угодить в емкость с карри или куркумой возле кафе.

«У нас нет понятия, как он оказался в таком виде, но, к счастью, кроме яркого цвета и сильного запаха, с ней было все в порядке», — добавили ветеринары.

Птицу прозвали «Vinny» — в честь популярного индийского блюда vindaloo. После тщательной мойки перья чайки полностью очистились, и она вскоре была выпущена обратно в естественную среду.

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