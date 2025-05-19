Daily Mail: в США сбившего 25 чаек мужчину посадили в тюрьму на 30 суток

В США умышленно сбившего 25 чаек мужчину посадили в тюрьму, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 64-летний Джеймс Шепард Травис намеренно сбил 25 морских чаек, управляя арендованным внедорожником на пляже Клипсан в штате Вашингтон. По словам свидетелей, водитель целенаправленно направлял машину в стаю птиц, которые не успевали взлететь.

«Это было просто ужасно. Он все время бормотал «извините», но без всяких эмоций. Казалось, он был нетрезв», — рассказала одна из очевидиц.

После инцидента Травис был задержан полицией округа Пасифик и предстал перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными первой степени и опасном вождении. Ему грозило до пяти лет лишения свободы и штрафом в размере $10 тысяч. По итогам судебного разбирательства, судья Дональд Рихтер приговорил американца к 30 дням тюрьмы, 160 часам общественных работ, штрафу в размере $750. Так же Джеймсу пожизненно запретили владеть домашними животными.

Зоозащитники заявили, что подобные действия наносят не только моральный, но и экологический ущерб, поскольку пляж Клипсан является важной зоной гнездования птиц, включая занесенные в Красную книгу виды.

Ранее в Дании прошел чемпионат по пародиям на крик чайки.