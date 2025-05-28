«Думала, это большая собака»: женщина спутала аллигатора без хвоста с псом

В штате Луизиана сразу несколько местных жителей заметили крупного аллигатора без хвоста, который неспешно пересекал автотрассу в приходе Плакминс. Кадры с рептилией, сделанные одной из очевидцев, опубликовал New York Post.

«Я никак не могла понять, кто это. Сначала мне показалось, что это большая собака, но, присмотревшись, поняла, что ошиблась», — рассказала Эшли Бартоломью, которая заметила рептилию, когда везла детей домой с тренировки по бейсболу.

По словам женщины, покалеченная рептилия неторопливо переходила через шоссе и дала снять себя на видео. Когда животное пересекло проезжую часть, оно отправилось в канал. Бартоломью отметила, что впервые видела аллигатора без хвоста.

Эксперт по рептилиям зоопарка Одюбон Роберт Менди в беседе с журналистами пояснил, что, скорее всего, аллигатора покалечил его сородич во время борьбы за территорию. Он отметил, что эти животные обладают достаточной силой, чтобы оторвать у себе подобных часть хвоста или хвост полностью. Также Менди напомнил, что у аллигаторов «феноменальные способности к регенерации и восстановлению» после подобных поединков.

Ранее в США пенсионерка защитила мужа от напавшего на него аллигатора на территории дома престарелых.