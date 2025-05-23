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Названы продукты, которые помогут предотвратить снижение слуха

Врач Чернова: рыба и цитрусовые помогут предотвратить снижение слуха
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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты, например жирная рыба, помогут поддержать слух в хорошем состоянии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.

По ее словам, они помогут улучшить кровоснабжение улитки внутреннего уха и уменьшить риск возрастного снижения слуха. Кроме того, стоит получать с едой больше витамина С (цитрусовые) и Е (миндаль и семена подсолнечника), которые нейтрализуют свободные радикалы, усиливающие воспаление и ускоряющие старение внутреннего и среднего уха.

«Помимо этого, важен калий, который находится в темно-зеленых листовых овощах, бананах и картофеле. Элемент регулирует уровень жидкости во внутреннем ухе, что важно для передачи звуковых сигналов», — отметила Чернова.

Чтобы укрепить иммунитет и снизить риск развития ушных инфекций, она посоветовала есть темно-зеленые листовые овощи и орехи, а также говядину и бобовые. В них содержатся магний и цинк.

Врач-отоларинголог Иван Лесков до этого говорил, что неправильное питание и некоторая профессиональная деятельность в более ранние годы могут спровоцировать снижение слуха в пожилом возрасте.

Ранее был назван самый опасный вид наушников.

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