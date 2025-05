В желудках японских ос нашли останки 324 различных видов животных

Ученые из Университета Кобе в Японии обнаружили, что личинки японской осы Vespula shidai, которых традиционно выращивают для употребления в пищу, питаются куда разнообразнее, чем считалось ранее. Осы из диких колоний поедают значительно больше видов позвоночных животных, чем их «домашние» собратья, что может повлиять на экологический баланс и подходы к устойчивому разведению. Работа опубликована в журнале Journal of Insects as Food and Feed (JIFF).

Vespula shidai — это вид ос, чьи личинки в Японии считаются деликатесом под названием hachinoko. Их собирают в сельских лесах центральной Японии, которые славятся высоким биоразнообразием. Несмотря на давнюю традицию поедания этих личинок, детальной информации о том, чем питаются осы в дикой природе и в условиях разведения, до сих пор не было. Последние серьезные данные датировались 1950-ми годами.

Ситуацию изменила современная наука: энтомолог Тацуя Сага и его команда использовали метод мета-баркодирования ДНК — он позволяет определить, какие виды организмов были съедены, по содержимому желудка личинок.

Ученые проанализировали личинок как из диких, так и из выращенных в неволе гнезд. Результат поразил: личинки съели останки 324 различных видов животных, включая насекомых, пауков, птиц, млекопитающих, рыб, амфибий и рептилий. Особенно выделялись личинки из диких гнезд — они питались гораздо более разнообразными позвоночными, чем личинки из домашних колоний.

Это говорит о том, что дикие осы играют важную роль в переработке падали и поддержании баланса в экосистеме, в то время как выращенные осы в основном зависят от корма, предоставленного человеком.

Интересно, что и те, и другие ели множество насекомых, а это значит, что осы сохраняют свою роль в естественном контроле численности насекомых, даже в условиях разведения.

Ранее ученые научились управлять регенерацией аксолотлей.