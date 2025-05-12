«Голодные и агрессивные»: укус осы может потребовать срочной медицинской помощи

Укусы ос не только болезненны, но и опасны острой аллергической и токсической реакцией. Причем эти агрессивные насекомые, которые становятся особенно злыми к концу лета, так как находятся в поисках пищи, могут кусать многократно – они обычно не теряют жало. Важно правильно оказать пострадавшему первую помощь, а при острой реакции срочно вызвать медиков, сообщает 360.ru.

В яде ос содержатся гистамин, ацетилхолин и другие вещества, которые провоцируют болевой синдром и аллергию. Пострадавший чувствует резкую жгучую боль, кожа в месте укуса краснеет и отекает.

В группе риска находятся дети, пожилые люди и аллергики. При многократных укусах может начаться токсическая реакция, при которой человек ощущает слабость, тошноту, у него повышается температура.

Чтобы оказать первую помощь необходимо сначала покинуть место, где произошел укус – возможно, что осы защищают свое гнездо и могут напасть снова. Важно не размахивать руками, не пытаться раздавить насекомое, так как это вызовет агрессию и привлечет других особей. Если жало осталось в месте укуса, его нужно осторожно вытащить с помощью пинцета, а ранку промыть чистой водой с мылом, чтобы исключить риск подхватить инфекцию. Далее следует сделать холодный компресс со льдом в течение 10-15 минут – это поможет снизить боль.

Если боль очень сильная, рекомендуется принять безрецептурный анальгетик – ибупрофен или парацетамол. Если наблюдается зуд, нужно помазать место укуса антигистаминным гелем, который снимет аллергическую реакцию. Аллергикам вообще лучше всего сразу принять антигистаминный препарат, отмечают специалисты.

Если у пострадавшего наблюдается анафилаксия, затрудненное дыхание, у него падает давление, он теряет сознание, необходимо срочно ввести ему адреналин и вызвать скорую помощь.

Срочно вызвать скорую помощь следует также при отеке горла, головокружении, учащенном сердцебиении, лихорадке, слабости, боли в мышцах. Если укусов много – более десяти – это также требует вмешательства медиков из-за риска токсической реакции. Если в течение суток отек на месте укуса увеличивается, краснеет или гноится, нужно обращаться к врачу.

До приезда медиков пострадавшего нужно уложить так, чтобы ноги были приподняты – это поможет улучшить кровоток к сердцу.

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