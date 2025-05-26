Эксперты рассказали, кому противопоказано пить квас

Квас – это достаточно калорийный напиток, обладающий массой полезных свойств. Однако его можно пить далеко не всем – речь идет о напитке, полученном в результате брожения, из-за чего при определенных заболеваниях он может нанести вред здоровью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Напомним, в этом году производители начали массово убирать сахар из недиетической газировки, сокращая количество ккал – об этом сообщила газета «Известия». Так, например, снизилась энергетическая ценность в квасе «Очаково»: в бутылке, выпущенной в апреле, содержится всего 20 ккал, в то время как в гипермаркете «ВкусВилл» и сервисе доставке еды «Самокате» его продают еще с 35 ккал.

Что касается вреда от напитка, то противопоказан он в первую очередь людям, страдающим от повышенного артериального давления, а также тем, у кого есть гастрит или язва. Стоит учитывать, что в состав кваса входят злаковые культуры и дрожжи, поэтому он опасен для тех, у кого на эти продукты есть аллергия.

Важно, что в процессе приготовления в квасе появляется небольшая доля алкоголя, из-за чего беременным женщинам и детям эксперты советуют от него отказаться. Нельзя также после употребления напитка садиться за руль – следует подождать как минимум час.

Эксперты также призывают различать натуральный квас и квас из супермаркета. В традиционном напитке есть только три главных компонента – это солод, мука и дрожжи, а вот в магазинном добавлено очень много сахара и консерванты для ускорения брожения. Специалисты советуют внимательно изучать состав напитка, а также предупреждают, что злоупотреблять им нельзя – в противном случае можно набрать лишний вес.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас не рекомендуют, так как углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе. А его особая польза для пищеварения тоже не доказана: квас полезен даже меньше, чем другие ферментированные продукты, в числе которых кефир и квашеные овощи.

Ранее врач рассказала о пользе и вреде окрошки на квасе.