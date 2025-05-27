Названы три упражнения, которые укрепят мышцы после 50 лет

Людям старше 50 лет стоит выполнять специальные упражнения, чтобы укрепить основные группы мышц и сохранить подвижность, силу и качество жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Основные мышцы обеспечивают устойчивость движущихся частей тела, расположенных выше и ниже них: средняя часть спины (грудной отдел позвоночника) помогает нам поворачиваться и скручиваться, а мышцы бедер — перемещать тело вверх, вниз, назад и вперед», — объяснил физиотерапевт больницы имени Бригама и женщин при Гарвардском университете Марти Бем.

Так, укрепить основные мышцы поможет планка. Она задействует вес собственного тела и помогает создать напряжение в мышцах корпуса, рук и плеч. Кроме того, укрепить мышцы от груди до таза поможет ягодичный мостик, добавили специалисты. Еще одно полезное упражнение — подъем противоположных рук и ног на четвереньках. Это укрепит мышцы туловища, а также рук и ног.

Психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского Университета до этого говорил, что для сохранения физического благополучия после 50 лет необходимы плавание и прогулки, а для укрепления психики — регулярная социальная активность.

Ранее «походку гориллы» назвали лучшим упражнением для укрепления мышц после 50 лет.