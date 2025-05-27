На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три упражнения, которые укрепят мышцы после 50 лет

Pravda.Ru: планка поможет укрепить мышцы после 50 лет
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Людям старше 50 лет стоит выполнять специальные упражнения, чтобы укрепить основные группы мышц и сохранить подвижность, силу и качество жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Основные мышцы обеспечивают устойчивость движущихся частей тела, расположенных выше и ниже них: средняя часть спины (грудной отдел позвоночника) помогает нам поворачиваться и скручиваться, а мышцы бедер — перемещать тело вверх, вниз, назад и вперед», — объяснил физиотерапевт больницы имени Бригама и женщин при Гарвардском университете Марти Бем.

Так, укрепить основные мышцы поможет планка. Она задействует вес собственного тела и помогает создать напряжение в мышцах корпуса, рук и плеч. Кроме того, укрепить мышцы от груди до таза поможет ягодичный мостик, добавили специалисты. Еще одно полезное упражнение — подъем противоположных рук и ног на четвереньках. Это укрепит мышцы туловища, а также рук и ног.

Психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского Университета до этого говорил, что для сохранения физического благополучия после 50 лет необходимы плавание и прогулки, а для укрепления психики — регулярная социальная активность.

Ранее «походку гориллы» назвали лучшим упражнением для укрепления мышц после 50 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами