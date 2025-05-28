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Одна из пострадавших на вечеринке в Байкальске выжила, притворившись мертвой

Baza: в Байкальске школьница выжила после нападения, притворившись мертвой
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Telegram-канал SHOT

15-летняя пострадавшая на дне рождения в Байкальске выжила после нападения, потому что притворилась мертвой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одна из участниц детского дня рождения в Байкальске, на котором 17-летний юноша изрезал ножом четверых подростков, сумела спастись от нападавшего, притворившись мертвой. Юноша ударил ее ножом и ушел в другую комнату, девочка смогла выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали полицию.

Еще одна 14-летняя участница праздника спаслась перед взрывом, когда нападавший уже открывал газ. По данным Telegram-канала, причиной расправы стал отказ в сексе. Юноша якобы начал приставать к одной из школьниц, но получил отказ и напал на заступившихся за девочку подростков с канцелярским ножом.

Нападение произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело. Глава Байкальска назвал причиной расправы злоупотребление алкоголем.

Ранее подростков, пострадавших от нападения с ножом, перевезут в больницу Иркутска.

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