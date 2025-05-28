Россиянам объяснили, почему современные люди выглядят моложе

Современные 40-летние люди часто выглядят лучше, чем 30-летние раньше, из-за научного прогресса. Об этом kp.ru рассказал ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

По его словам, молодость помогли продлить косметология, спорт, а также антибиотики с прививками. Кроме того, раньше людям приходилось сталкиваться с более тяжелым физическим трудом и постоянными инфекциями, что также приводило к потере молодости, напомнил эксперт.

«Не менее важный фактор ускоренного старения — хронические инфекционные воспаления. Люди регулярно страдали от них до массовой вакцинации и появления эффективных антимикробных препаратов», — отметил Москалев.

Он отметил, что теперь люди могут избежать болезней, ускоряющих старение.

Данные опроса медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что половина россиян (50%) не поддерживают инициативу Всемирной организации здравоохранения, повысившую возрастной порог молодежи до 45 лет. Лишь 21% опрошенных одобряют это решение, а 10% готовы согласиться при условии сохранения «молодежных» привилегий, таких как доступ к Пушкинской карте, 19% респондентов этот вопрос показался несущественным.

Ранее врач назвал психические болезни, которые чаще всего появляются в молодости.