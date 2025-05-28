Врач назвал психические болезни, которые чаще всего появляются в молодости

Самые тяжелые психические заболевания — шизофрения и биполярное расстройство — чаще всего встречаются у молодых людей в возрасте до 30 лет. Об этом kp.ru рассказал эксперт по доказательной медицине, опытный врач-психиатр Артем Гилев.

По его словам, представители старшего поколения крайне редко впервые сталкиваются с такими диагнозами.

«Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16-17 или 25-30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней», — объяснил Гилев.

Врач отметил, что тревожные и депрессивные расстройства при этом зависят не от возраста, а от окружающей обстановки. Так, их могут спровоцировать стресс, экономические трудности, пандемии.

Международная комиссия из 54 экспертов до этого назвала главные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки во всем мире — от ухудшения психического здоровья до последствий изменений климата. Отчет выявил тревожные тенденции. Согласно документу, к 2030 году каждый второй подросток в мире будет проживать в регионах с повышенной заболеваемостью. Около 70% молодых людей к 2050 году окажутся в урбанизированных зонах с риском социальной изоляции.

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