На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал психические болезни, которые чаще всего появляются в молодости

Врач Гилев: шизофрения чаще всего появляется в молодости
close
Shutterstock

Самые тяжелые психические заболевания — шизофрения и биполярное расстройство — чаще всего встречаются у молодых людей в возрасте до 30 лет. Об этом kp.ru рассказал эксперт по доказательной медицине, опытный врач-психиатр Артем Гилев.

По его словам, представители старшего поколения крайне редко впервые сталкиваются с такими диагнозами.

«Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16-17 или 25-30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней», — объяснил Гилев.

Врач отметил, что тревожные и депрессивные расстройства при этом зависят не от возраста, а от окружающей обстановки. Так, их могут спровоцировать стресс, экономические трудности, пандемии.

Международная комиссия из 54 экспертов до этого назвала главные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки во всем мире — от ухудшения психического здоровья до последствий изменений климата. Отчет выявил тревожные тенденции. Согласно документу, к 2030 году каждый второй подросток в мире будет проживать в регионах с повышенной заболеваемостью. Около 70% молодых людей к 2050 году окажутся в урбанизированных зонах с риском социальной изоляции.

Ранее стало известно, какие продукты вызывают психические расстройства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами