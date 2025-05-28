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Россияне ответили, сколько тратят на ребенка ежемесячно

«КП»: 33% россиян тратят до 10 тыс. рублей на ребенка ежемесячно
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Треть (33%) россиян тратят на одного ребенка от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

Согласно опросу Rambler&Co, с которым ознакомилась газета «Известия», 48% респондентов копят на образование своих детей, на помощь им со съемом жилья откладывают 18% опрошенных, на формирование стартового капитала ребенка — 15%.

6% опрошенных сообщили, что укладываются в бюджет до 5 тыс. рублей в месяц. 21% тратят 10-20 тыс. рублей. Они уточнили, что стараются покупать детям хорошие продукты, а также регулярно менять гардероб по мере их роста.

Еще 18% россиян тратят от 20 до 30 тыс. рублей. Респонденты напомнили, что ребенку нужна не только еда, но и кружки, экскурсии, поездки.

«Одежда, еда, секции, репетитор, проезд, еда в школе, экскурсии, больница, таблетки, оплата телефона, интернет, коммунальное хозяйство, отдых на море. Траты огромные, как можно в 5 или 10 тысяч уложиться», — сказала участница опроса.

12% опрошенных тратят в среднем 30-50 тыс. ежемесячно, 5% — от 50 до 100 тыс. рублей. Оставшиеся 5% направляют на эти цели более 100 тыс. рублей.

Данные из исследования медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что почти половина россиян (41%) стремятся накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей.

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