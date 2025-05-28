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В Калмыкии и Ставрополье ожидаются пыльные бури

Синоптик Вильфанд: в Калмыкии и Ставропольском крае прогнозируются пыльные бури
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Нина Зотина/РИА Новости

В ближайшие дни в Калмыкии и Ставропольском крае прогнозируется пыльная буря, вызванная усилением ветра. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае пройдет очень сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с, в Ростовской области усиление ветра будет доходить до 23 м/с», — заявил синоптик агентству.

По словам Вильфанда, в Калмыкии это усиление ветра приведет к возникновению пыльной бури, которая продлится до 29 мая. Такие же прогнозы синоптик дал относительно Ставропольского края.

ТАСС передает, что в Адыгее ожидаются грозы, дожди и ветер. Кроме того, в республиках Северного Кавказа прогнозируют сильные дожди с грозами и порывистым ветром.

До этого Роман Вильфанд заявил, что в Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах России в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности.

Ранее гидрометцентр рассказал, на какой площади России еще лежит снег.

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