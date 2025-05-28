Власти Байкальска назвали предварительную причину расправы подростка над школьниками

Глава Байкальска Василий Темгеневский заявил, что возможной причиной нападения на подростков на дне рождения стало злоупотребление алкоголем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По заявлению главы городской администрации, подозреваемый в убийстве мог расправиться с детьми на дне рождения «вследствие употребления спиртных напитков». После случившегося в городе создан оперативный штаб, на месте работают следователи.

«Я прошу вас, уважаемые жители города Байкальска, оказать помощь и содействие родным и близким пострадавших и тех, кто находится в больнице. Прошу вас не пользоваться слухами, идет расследование», — сказал Темгеневский.

Нападение произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело. Городские власти объявили трехдневный траур.

Ранее стало известно, что подростков, пострадавших от нападения с ножом, перевезут в больницу Иркутска.