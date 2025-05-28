На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Байкальска назвали предварительную причину расправы подростка над школьниками

Глава Байкальска: причиной нападения на подростков стал алкоголь

Глава Байкальска Василий Темгеневский заявил, что возможной причиной нападения на подростков на дне рождения стало злоупотребление алкоголем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По заявлению главы городской администрации, подозреваемый в убийстве мог расправиться с детьми на дне рождения «вследствие употребления спиртных напитков». После случившегося в городе создан оперативный штаб, на месте работают следователи.

«Я прошу вас, уважаемые жители города Байкальска, оказать помощь и содействие родным и близким пострадавших и тех, кто находится в больнице. Прошу вас не пользоваться слухами, идет расследование», — сказал Темгеневский.

Нападение произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело. Городские власти объявили трехдневный траур.

Ранее стало известно, что подростков, пострадавших от нападения с ножом, перевезут в больницу Иркутска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами