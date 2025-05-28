Минобороны раскрыло число сбитых беспилотников за три часа в Курской области

МО: 10 БПЛА в период с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая уничтожили в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в период с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В оперштабе Курской области призвали жителей быть бдительными.

«В регионе на данный момент сохраняется опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за ночь над регионом было сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах работают оперативные группы.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.