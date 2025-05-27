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Синоптик сообщил о «сочинской» погоде в Москве этой ночью

Синоптик Тишковец: в Москву впервые пришли субтропические ночи
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксирована так называемая «субтропическая ночь» — температура воздуха не опускалась ниже +19,2 °C. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 27 мая температура в столице оставалась на нехарактерно высоком уровне: в полночь термометры показывали +20,4°C, к трем часам ночи — ровно +20°C, а минимальные значения к утру составили +19,2°C. Это на 10 градусов выше климатической нормы для этого времени года.

Синоптик подчеркнул, что подобных ночных температур в Москве еще не фиксировали с момента начала регулярных наблюдений на главной метеостанции ВДНХ. Более того, в некоторых районах города было еще теплее: например, +19,6°C на Балчуге и +20,1°C в Строгино.

По словам Тишковца, ночь 27 мая стала самой теплой за всю историю наблюдений для этой даты. Прежний рекорд в +18,5°C был установлен в 1958 году. Специалист также отметил, что такая температура ближе к ночному климату субтропического Сочи, чем к привычным московским майским показателям.

О «сочинских» ночах в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночная температура будет около 20℃ и не опустится ниже 15℃.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.

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