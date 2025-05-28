Рекордные ксеноновые восхождения на Эверест вызвали опасения у непальских шерпов

Использование ксенонового газа и гипоксических палаток для рекордно быстрых восхождений на Эверест могут крайне негативно повлиять на экономическое положение непальских шерпов. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Для безопасного восхождения на высочайшую вершину мира альпинистам обычно требуется провести несколько недель, акклиматизируясь на меньшей высоте. Это позволяет организму приспособиться к более низкому уровню кислорода. Иначе альпинисты могут заболеть высотной болезнью, которая приводит к самым тяжелым последствиям.

Однако использование альпинистами новых методов и технологий позволяет обходиться без акклиматизации в базовом лагере. В связи с этим непальские шерпы выразили серьезную обеспокоенность тем, что ксеноновые восхождения могут отрицательно сказаться на их экономическом благосостоянии, полностью связанного с обслуживанием восхождений на гималайские пики.

Кроме того, использование новых технологий может значительно усилить нагрузку на Эверест и увеличить число несчастных случаев с мало подготовленными альпинистами.

23 мая сообщалось, что власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона. Его применение позволило ускорить обычно занимающую два месяца акклиматизацию и достигнуть вершины всего за пять дней.

Ранее ученые выяснили, что таяние ледника Эвереста лишит воды миллионы людей.