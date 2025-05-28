В Госдуме заявили, что наркозависимых необходимо обязательно лечить

Наркозависимых в России необходимо обязательно лечить. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП), комментируя подготовленный Верховным судом РФ законопроект о смягчении наказаний для наркопотребителей, пишет ТАСС.

«Это наркоманы, и они действительно должны быть подвергнуты лечению», — отметил он.

Что касается «сокращения верхней границы сроков и отмены уголовного наказания [в виде лишения свободы] за первичное подобное преступление, то это еще предстоит обсудить и посмотреть в письменном виде доводы Верховного суда», добавил парламентарий.

Накануне сообщалось, что Верховный суд РФ предложил смягчить наказания по наркотическим статьям. В пояснительной записке к проекту сказано, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации, поэтому таких виновных следует направлять на лечение, а не в места лишения свободы. Член СПЧ Ева Меркачева назвала законопроект «грандиозным документом» и заявила, что теперь «людям будет легче». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нарколог рассказал про современные подходы к реабилитации наркозависимых.