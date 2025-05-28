На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что наркозависимых необходимо обязательно лечить

Депутат Гусев сообщил о необходимости обязательного лечения наркозависимых
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Наркозависимых в России необходимо обязательно лечить. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП), комментируя подготовленный Верховным судом РФ законопроект о смягчении наказаний для наркопотребителей, пишет ТАСС.

«Это наркоманы, и они действительно должны быть подвергнуты лечению», — отметил он.

Что касается «сокращения верхней границы сроков и отмены уголовного наказания [в виде лишения свободы] за первичное подобное преступление, то это еще предстоит обсудить и посмотреть в письменном виде доводы Верховного суда», добавил парламентарий.

Накануне сообщалось, что Верховный суд РФ предложил смягчить наказания по наркотическим статьям. В пояснительной записке к проекту сказано, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации, поэтому таких виновных следует направлять на лечение, а не в места лишения свободы. Член СПЧ Ева Меркачева назвала законопроект «грандиозным документом» и заявила, что теперь «людям будет легче». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нарколог рассказал про современные подходы к реабилитации наркозависимых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами