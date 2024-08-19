Нарколог рассказал про современные подходы к реабилитации наркозависимых

Наркотическая зависимость — серьезное заболевание. При нем человек испытывает непреодолимое влечение к употреблению психоактивных веществ. Эта болезнь разрушает здоровье и все сферы жизни человека. О том, какие существуют комплексные методы лечения, которые помогают добиться устойчивой ремиссии и вернуться к полноценной жизни, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Вашкин, главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог.

Современное лечение наркозависимости основано на комплексном подходе, включающем три основные направления: медикаментозное лечение, психотерапия, социальная реабилитация.

«Медикаментозное лечение направлено на детоксикацию организма, купирование абстинентного синдрома и восстановление нарушенных функций. Используются современные препараты, помогающие снизить тягу к наркотикам и облегчить симптомы отмены. Психотерапия помогает пациенту осознать причины своего пристрастия, выработать новые модели поведения и справиться с психологическими проблемами. Применяются различные методики: когнитивно-поведенческая терапия; психодинамическая терапия; групповые занятия. Социальная реабилитация направлена на восстановление социальных навыков, налаживание отношений с окружающими, возвращение к учебе или работе. Это важный этап, помогающий пациенту адаптироваться к жизни без наркотиков и найти новые интересы и цели в жизни. Сочетание всех трех компонентов позволяет достичь устойчивых результатов в борьбе с наркозависимостью», — объяснил он.

Также, программа «12 шагов» — это эффективный и широко применяемый метод реабилитации. Суть программы заключается в последовательном прохождении 12 этапов, направленных на: признание проблемы, переосмысление жизни, формирование новых ценностей.

«Пациенты учатся брать ответственность за свои действия, налаживать отношения с окружающими и находить поддержку в сообществе. Важным аспектом является духовный рост и развитие самосознания. Программа «12 шагов» помогает избавиться от зависимости и обрести новый смысл жизни, что значительно снижает риск рецидива. Эффективность метода подтверждена научными исследованиями и нашей многолетней практикой», — подчеркнул врач.

Психологи играют ключевую роль в процессе реабилитации наркозависимых. Индивидуальная терапия позволяет глубоко проработать личные проблемы пациента, выявить причины зависимости и найти пути их решения. На сеансах психолог помогает развить навыки самоконтроля, повысить самооценку и научиться справляться со стрессом без наркотиков.

«Групповые занятия создают атмосферу поддержки и взаимопонимания, где пациенты делятся опытом и учатся друг у друга. Психологическая помощь — обязательная часть комплексного лечения. Она закрепляет результаты реабилитации», — отметил Вашкин.

Групповые терапии — важная составляющая реабилитационного процесса. Психообразовательные группы помогают пациентам лучше понять природу зависимости и механизмы ее формирования. На таких занятиях обсуждаются способы преодоления тяги к наркотикам и профилактика срывов.

«Группы поддержки создают безопасное пространство, где участники делятся своими переживаниями и получают эмоциональную поддержку от других. Тренинги социальных навыков направлены на развитие коммуникативных способностей, умения разрешать конфликты и противостоять негативному влиянию окружения», — подчеркнул специалист.

Преимущества групповой работы — это возможность получить обратную связь от других участников, преодолеть чувство изоляции и найти новые способы решения проблем. Групповая динамика создает мощный терапевтический эффект. Она способствует личностному росту и укрепляет мотивацию к выздоровлению.

«Йога успешно интегрирована в программу реабилитации как эффективный вспомогательный метод. Регулярные занятия йогой помогают восстановить связь между телом и разумом, нарушенную в результате употребления наркотиков. Практика асан улучшает физическое состояние, повышает гибкость и выносливость. Дыхательные техники и медитация снижают стресс, тревожность и улучшают эмоциональный фон. Йога учит осознанности и самоконтролю, что важно для преодоления зависимости. Также она предлагает здоровую альтернативу получению удовольствия, помогает пациентам найти новые источники положительных эмоций без использования психоактивных веществ», — заметил он.

Также, психодрама позволяет пациентам в игровой форме проработать травмирующие ситуации и найти новые способы реагирования. Арт-терапия помогает выразить сложные эмоции через творчество, что особенно важно для тех, кто затрудняется вербализировать свои чувства. Спорт-терапия улучшает физическое состояние и учит достигать целей, работать в команде, преодолевать трудности.

«Эти методы развивают эмоциональный интеллект, повышают самооценку и формируют новые интересы, что важно для устойчивой ремиссии и возвращения к полноценной жизни без наркотиков», — подчеркнул эксперт.

Также успешно применяется программа SMART Recovery (Self-Management and Recovery Training) — современный научно обоснованный подход к лечению зависимостей. Эта система основана на когнитивно-поведенческой терапии и учит пациентов самоуправлению и восстановлению.

«Ключевые аспекты программы: создание мотивации к отказу от наркотиков; обучение противодействию влечению; управление мыслями и эмоциями; построение сбалансированной жизни. SMART Recovery фокусируется на настоящем и будущем, а не на прошлом, помогает пациентам развивать навыки самоконтроля», — резюмировал нарколог.

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