«Не могла выйти из-за града»: жительница Новосибирска — о майском снегопаде

Из-за майского снегопада в Новосибирске на дорогах образовались пробки, а во время движения очень плохая видимость. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Алена. Она отметила, что снегопад застал ее в летней одежде, поэтому она даже не могла выйти из машины.

«В то время, когда пошел снег, я сидела в машине напротив кафе, обедать с подружками собиралась. И я просто понимаю, что я сижу чуть ли не в летней одежде – в кофте – и начинает идти град. Я вначале ничего не поняла, сначала пошел град. Ледышки сыпались на стекло, я не могла даже выйти. Сейчас валит снегопад хлопьями, на дорогах, естественно, сразу пробки. Очень плохая видимость, я еду сейчас по центру города, и этот снег хлопьями летит в лицо. Все на летней резине, но снег такой – падает и сразу тает, температура все-таки плюсовая, +5 градусов. Но, конечно, у всех шок, все фотографируют, снимают. Три дня до лета», — сказала она.

27 мая в нескольких городах Сибири, в том числе в Новосибирске, выпал снег. Несколько дней назад температура в регионе поднималась до +30. Снег и минусовая температура также зафиксированы в Барнауле, Томске, Салехарде и других городах.

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