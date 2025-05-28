Air Serbia получила допуск на рейсы в Китай через Россию

Авиакомпания Air Serbia получила официальное разрешение на выполнение рейсов из Белграда в Шанхай через воздушное пространство России. Об этом свидетельствует переписка авиационных ведомств Сербии и РФ, опубликованная на сайте Росавиации.

Согласно опубликованным документам, министерство транспорта России согласовало включение Шанхая в таблицу маршрутов, которая является приложением к двустороннему соглашению о воздушном сообщении между странами.

Сербские авиационные власти выразили благодарность российской стороне за предоставление доступа к Транссибирскому маршруту.

По данным сервиса Flightradar, в настоящее время рейсы Air Serbia из Белграда в Шанхай проходят через воздушные пространства Болгарии, Грузии и Казахстана. Время полета при таком маршруте составляет около 11 часов.

После начала конфликта на Украине Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из стран ЕС и других государств, присоединившихся к санкциям. В ответ европейские перевозчики были вынуждены перестроить свои маршруты. 18 апреля СМИ сообщали, что Евросоюз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России.

Ранее в Китае пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.