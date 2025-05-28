На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Air Serbia получила допуск на рейсы в Китай через Россию

Минтранс РФ разрешил авиакомпании Air Serbia летать в Шанхай через Россию
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Авиакомпания Air Serbia получила официальное разрешение на выполнение рейсов из Белграда в Шанхай через воздушное пространство России. Об этом свидетельствует переписка авиационных ведомств Сербии и РФ, опубликованная на сайте Росавиации.

Согласно опубликованным документам, министерство транспорта России согласовало включение Шанхая в таблицу маршрутов, которая является приложением к двустороннему соглашению о воздушном сообщении между странами.

Сербские авиационные власти выразили благодарность российской стороне за предоставление доступа к Транссибирскому маршруту.

По данным сервиса Flightradar, в настоящее время рейсы Air Serbia из Белграда в Шанхай проходят через воздушные пространства Болгарии, Грузии и Казахстана. Время полета при таком маршруте составляет около 11 часов.

После начала конфликта на Украине Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из стран ЕС и других государств, присоединившихся к санкциям. В ответ европейские перевозчики были вынуждены перестроить свои маршруты. 18 апреля СМИ сообщали, что Евросоюз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России.

Ранее в Китае пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами